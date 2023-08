Trotz Klimakrise: Chemnitz baut neue Schottertrassen für Straßenbahnen

Blick auf die sanierte Strecke der Linie 5 im Chemnitzer Stadtteil Gablenz: Der Haltestellenbereich im Vordergrund ist mit Rasengleis versehen worden, die weiterführende Trasse dahinter in herkömmlicher Weise mit offenem Schotterbett. Ein Problem: Schotter heizt sich im Sommer stark auf und trägt so zur Hitze in der Stadt bei. Bild: Andreas Seidel