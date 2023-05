Trotz Protesten: Chemnitzer Stadträte stimmen für Schul-Umzüge

Auch eine Petition und eine Demonstration unmittelbar vor der Stadtratssitzung half den Eltern der Annen-Grundschule nicht: Der Stadtrat hat am Mittwoch mit großer Mehrheit für eine Schul-Rotation gestimmt. Die Annen-Oberschule zieht im Sommer wie geplant in das neue Gebäude an der Vettersstraße. Die Annen-Grundschule findet ebenfalls ab Sommer...