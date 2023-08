Trotz Regen und Wind: Parksommer meldet schon vor der letzten Veranstaltung einen Besucherrekord

Die kaukasische Flügelnuss, der große Baum mitten im Stadthallenpark, ist seit Beginn des Parksommers vor sieben Jahren so etwas wie sein Wahrzeichen. Darunter versammeln sich die Besucher, um Kultur in der City zu frönen. Diesen Sommer diente der in den 1970er-Jahren gepflanzte Baum vielen Besuchern als Schutzschild gegen die...