Trotz Spardruck: Geplante Investitionen in Claußnitz nicht gestrichen

Die Gemeinde Claußnitz steht vor finanziellen Herausforderungen. Spielplatzbau, Hochwasserschutz und ein neues Feuerwehrauto stehen trotzdem auf der Agenda. Aber wie ist dies möglich?

Gürtel enger schnallen, auf Luxus verzichten: In der Gemeinde Claußnitz gilt der Grundsatz in der aktuellen Haushaltsdiskussion für 2024. „Von Luxus kann man gar nicht sprechen, wir sind froh, wenn wir alle Pflichtaufgaben schaffen“, sagt Bürgermeister Andreas Heinig. Geplante Investitionen müssten in die Folgejahre geschoben werden. Das...