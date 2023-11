TU Chemnitz entwickelt mobile Landefläche für Rettungsdrohnen

Informatiker der Hochschule sind an einem Rettungssystems beteiligt, das überlebenswichtige Zeit bei Einsätzen auf Gewässern verkürzen soll.

Wissenschaftler der TU Chemnitz haben einen schwimmenden Drohnen-Hangar entwickelt, der bei Rettungseinsätzen genutzt werden soll. Erstmals kam der Hangar im Oktober 2023 bei einer Demonstration am Partwitzer See in der Lausitz zum Einsatz. Während einer Simulation wurde ein Ertrinkender innerhalb weniger Minuten nach dem Auslösen des Notrufes...