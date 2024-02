Überraschende Wendung in Chemnitz: Alte Bernsdorfer Schwimmhalle wird vorerst doch nicht abgerissen

Das Hallenbad ist seit 2017 geschlossen. Schon 2023 sollten eigentlich die Abrissbagger anrollen. Bis heute steht das Gebäude allerdings. Warum?

In der Schwimmhalle Bernsdorf lernten viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer das Schwimmen. In den 1960er-Jahren öffnete der Flachbau an der Bernsdorfer Straße seine Türen. Im Sommer 2017 war Schluss. Das Gebäude galt (und gilt immer noch) als marode und einsturzgefährdet – nicht mal Besichtigungen seien möglich, hieß es damals. Vor dem...