Übervolle Papiertonnen in Burgstädt: Entsorger macht jetzt Ernst

Die Müllabfuhr war da – und trotzdem stehen noch Pappen und Kartonagen neben der Blauen Tonne. Der Ärger ist groß. Ist der Entsorger nicht verpflichtet, den Abfall mitzunehmen?

Seit einiger Zeit ein gewohntes Bild in Burgstädt: Papiertonnen stehen vor Grundstücken und sind übervoll. Daneben stapeln sich Pappe und Kartonagen. Selbst als der Entsorger am 9. Oktober die Blauen Tonnen leert, bleibt daneben der Abfall stehen. Auch zum nächsten Termin am 9. November wird sich das nicht ändern. Warum? Ulrich Dietz,...