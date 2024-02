Unbekannte dringen in Chemnitz in Praxis und Jugendeinrichtung ein

Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche, die am Wochenende an der Otto-Planer-Straße verübt wurden.

Chemnitz.

Nach zwei Einbrüchen, die am Wochenende im Stadtteil Ebersdorf verübt wurden, sucht die Polizei Zeugen, um den bislang unbekannten Tätern auf die Spur zu kommen. Indem sie eine Fensterscheibe einschlugen, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Praxis an der Otto-Planer-Straße. Nach dem Ermittlungsstand vom Montag wurde ein Schlüssel entwendet. Angerichtet haben die Täter Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. In eine Jugendeinrichtung an derselben Straße wurde am Wochenende gleichfalls eingebrochen und dabei mehrere Fenster und Türen beschädigt. Während außer etwas Kleingeld nichts gestohlen wurde, beläuft sich die Höhe des Sachschadens in dem Fall auf mehrere tausend Euro. (gp)