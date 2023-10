Unfallforscher zum tödlichen Unfall an der Chemnitzer Zentralhaltestelle: Lkw-Fahrer hatte keine Chance

Nach dem Unfalltod eines 20-Jährigen am Dienstag ist die Anteilnahme in der Bevölkerung groß. Viele Passanten legen Blumen nieder und stellen Kerzen auf. Die Polizei will den Fall am Freitag der Staatsanwaltschaft vorlegen.

Immer wieder kommen neue Blumen und Kerzen dazu. Am Mittwochmorgen haben bereits zahlreiche Passanten auf der Mittelinsel der Bahnhofstraße Anteil am Tod des 20-Jährigen genommen. Am Dienstag war der Mann von einem Müllauto überfahren worden. Laut ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei ging dem schweren Unfall ein Streit voraus.