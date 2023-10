Ungebetener Besuch: Einbrecher an der Stollberger Straße in Chemnitz unterwegs

Die Täter richteten hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Unangenehmer Besuch für die Hausbesitzer an der Stollberger Straße: In der Nähe zur Straße An der Kolonie ist am Wochenende auf einem Grundstück eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten die Täter die Eingangstür auf und beschädigten auch ein Kellerfenster sowie eine weitere Zugangstür. Ob etwas gestohlen wurde, werde noch geprüft....