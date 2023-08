Unterführung zum Chemnitzer Hauptbahnhof mit Graffiti verschönert

In Blau und Gelb, den Farben der Stadt, und mit originalen historischen Motiven erstrahlt der Eingang zur Bahnhofsunterführung an der Dresdner Straße in Chemnitz bald. In zwei Wochen werden die Fassadengestalter des Kreativunternehmens Rebel Arts ihre Arbeit fertigstellen, ebenso lang sind sie schon mit ihren Sprühdosen am Treppenaufgang...