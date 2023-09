Verdacht: Wer hat in Chemnitz ein Aquarium auf die Straße geworfen?

Ein Reifen eines Autos wurde beschädigt, nachdem der Wagen in Bernsdorf über Glasscherben gefahren war. Die Polizei hat einen Verdacht.

Ein Daciafahrer hat am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Bernsdorfer Straße kurz vor der Kreuzung zur Wartburgstraße in landwärtiger Richtung einen seiner Reifen beschädigt, weil auf der Fahrbahn große Glasscherben lagen. Dem 57-Jährigen war zuvor gegen 9.15 Uhr auf der Hinfahrt Sperrmüll an der Unfallstelle aufgefallen, worunter sich...