Verein setzt Zeichen für Frühchen: Chemnitzer Esse leuchtet lila

Am Freitag ist Weltfrühgeborenentag. In Deutschland kommen pro Jahr etwa 60.000 Kinder zu früh auf die Welt. Ein Chemnitzer Verein nimmt das Thema in den Fokus – mit einer besonderen Aktion.

Es ist mittlerweile 13 Jahre her, aber Grit Bäßler kann sich noch genau an die Geburt ihrer Kinder erinnern. Es war keine gewöhnliche Geburt: Die Chemnitzerin hat Drillinge bekommen – zehn Wochen zu früh. Zwischen 1090 und 1500 Gramm wogen ihre zwei Töchter und ihr Sohn. „Mein Sohn hatte Atemprobleme, wir wussten nicht, ob er...