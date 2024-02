Verfolgungsjagd in Chemnitz: Transporter rammt Polizeifahrzeuge

Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer und verletzte dabei zwei Polizisten. Einen möglichen Grund für die Flucht fanden die Polizisten, als sie den Fahrer stellten.

Chemnitz.

Bei einer Verfolgungsjagd mit einem VW-Transporter sind zwei Polizisten leicht verletzt worden. Eine Polizeistreife wollte den Transporter in der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr auf der Dresdner Straße kontrollieren. Der Fahrer flüchtete jedoch über die Zschopauer Straße stadtauswärts. Dabei missachtete er rote Ampeln und fuhr schneller als erlaubt. Am Ortsausgang Chemnitz rammte der Transporter schließlich ein neben sich fahrenden Polizei-Kleinbus. Kurz darauf fuhr er auf einen Streifenwagen auf, der sich vor ihn gesetzt hatte, wobei zwei Beamte im Alter von 24 und 31 Jahren leicht verletzt wurden. Nach einem weiteren Unfall in Altenhain kam der VW zum Stehen.