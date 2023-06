Vermisst: 16-Jähriger aus Auerswalde verschwunden

Die Polizei sucht nach einem vermissten Jugendlichen aus dem Lichtenauer Ortsteil Auerswalde. Oliver B. hatte am Dienstag gegen 15 Uhr die Wohnung an der Auerswalder Hauptstraße verlassen und ist seitdem verschwunden. Die Eltern des 16-Jährigen gaben am Abend eine Vermisstenanzeige auf. Alle Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos. Es...