Vermisster Mann aus Chemnitz ist wieder da

Der Mann ist seit Freitagabend verschwunden. Die Polizei setzte einen Suchhund ein und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Chemnitz.

Die Polizei hat im Zusammenhang mit einem vermissten 57-Jährigen um Mithilfe der Öffentlichkeit gebeten. Nun ist der Mann laut Mitteilung wieder da. Einsatzkräfte haben ihn laut Mitteilung am frühen Samstagabend am Bahnhof in Chemnitz festgestellt.