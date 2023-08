Vier tunesische Drogendealer in Haft

Zwei der Männer kamen gerade aus Berlin, wo sie Nachschub für zehntausende Euro geholt hatten, als sie der Polizei ins Netz gingen. Am Mittwoch hatte der Haftrichter das vorerst letzte Wort.

Chemnitz.

1000 Gramm Marihuana, knapp 1500 Gramm Haschisch, 500 Gramm Kokain sowie gut 2200 XTC-Tabletten hat die Kriminalpolizei am Montag sicher gestellt und in dem Zusammenhang vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Nachdem sie am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt wurden, steht fest: Die vier tunesichen Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren bleiben in Haft. Sie sollen systematisch Betäubungsmittel beschafft und in der Chemnitzer Innenstadt verkauft haben.