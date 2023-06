Von den Chemnitzer Baustellen auf die Tanzfläche: Warum ein stadtbekannter Handwerker jetzt mehr Zeit für Tango hat

Es war eine der ersten Gewerbeanmeldungen, die nach der Wende in Chemnitz ausgestellt wurde. Am 1. Januar 1990 machte sich Matthias Kavalir mit seinem Betrieb für Heizungs- und Sanitärinstallation in den Werkstatträumen im Hinterhof der Limbacher Straße selbstständig. Die Firmenräume gibt es immer noch. Doch der stadtbekannte Handwerker hat sein...