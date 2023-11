Von der Tour für Faule bis hin zur Fomo-Tour: Sieben Tipps für das „Festival of Sounds“ in Chemnitz

Sie können sich nicht entscheiden, welche Musiker Sie auf dem Chemnitzer „Festival of Sounds“ sehen wollen? „Freie Presse“ hat sieben verschiedene Touren für den Freitagabend zusammengestellt.

15 Künstler an 15 verschiedenen Orten sollen die Chemnitzer an diesem Freitagabend beim jährlichen „Festival of Sounds“ ab 20 Uhr in die Innenstadt locken. Der Eintritt ist frei. Doch wohin bei so viel Auswahl? „Freie Presse“ hat sieben Vorschläge für Sie.