Von Hybrid zu Elektro: Wie es sich im neuen E-Bus der CVAG fährt

Seit Mittwoch fährt zum zweiten Mal ein vollelektrischer Bus zu Testzwecken auf Linien der CVAG. Was sagen Fahrgäste und Busfahrer dazu?

Ohne Geräusche aber in auffällig ungewohnten Farben fährt der neue Bus der Linie 51 an die Haltestelle an. Was sich in diesem Fall nicht hören lässt, kann man zumindest erblicken: weder von außen noch von innen CVAG-typisches Design, stattdessen ein moderner Bus in schwarz-weißer Optik. Nach dem positiven Testlauf des E-Busses Ikarus 120E...