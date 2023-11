Von Müll bis Schlaglöcher: In Chemnitz gibt es jetzt einen Mängelmelder

Mehr als 80 Meldungen sind auf dem neuen Internetangebot schon eingegangen. Die Verwaltung will zeitnah auf die Hinweise reagieren.

Chemnitz.

Seit Mittwoch ist er online, 87 Hinweise sind am Freitagmorgen bereits auf dem Mängelmelder der Stadt Chemnitz eingegangen. Da ist von illegaler Müllablagerung an der Ottostraße zu lesen oder von Schlaglöchern auf der Kopernikusstraße. Oberbürgermeister Sven Schulze sagt, dass die Stadt den Problemen zeitnah nachgehe, aber nicht alle gleich am nächsten Tag abgestellt werden könnten.