Von Riesen-Bonsais und Tränentälern: Was 2023 in Chemnitz passierte

Weltpolitisch mag das nun dahinscheidende Jahr als eines der Katastrophen und Umbrüche erscheinen. Und in Chemnitz? Die Erinnerung an einschneidende Ereignisse fällt nicht so leicht. Ein satirischer Rückblick.

Um die Jahreswende wurden Stimmen unüberhörbar, die ihre Unzufriedenheit mit dem Vorbereitungsprozess der Kulturhauptstadt ausdrückten. Die Nörgler, die schon seit der Bewerbung alles „Rotz!“ finden, wie auf einem seit wenigen Tagen in der Touristinformation zu erwerbenden Hoodie steht, sind nicht gemeint. Eher die Akteure, die wirklich... Um die Jahreswende wurden Stimmen unüberhörbar, die ihre Unzufriedenheit mit dem Vorbereitungsprozess der Kulturhauptstadt ausdrückten. Die Nörgler, die schon seit der Bewerbung alles „Rotz!“ finden, wie auf einem seit wenigen Tagen in der Touristinformation zu erwerbenden Hoodie steht, sind nicht gemeint. Eher die Akteure, die wirklich...