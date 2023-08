Vorgeblicher Macheten-Fall: Landeten die abgetrennten Finger im Glasmüll statt auf der Hundewiese?

Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Beschlagnahme eines Containers im Heckertgebiet fern des angeblichen Tatorts im Stadtpark.

Wo sind die drei abgetrennten Finger des Opfers? Stecken sie in einem Glascontainer, der am Dienstag an einem Müllcontainerplatz an der Chemnitzer Paul-Bertz-Straße im Heckertgebiet von der Polizei beschlagnahmt wurde? Diese Frage stellt sich im Fall des offenbar nur vorgetäuschten Macheten-Überfalls, dem nach eigener Aussage ein 29-jähriger...