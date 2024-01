Strafverfahren zu erfundenem Macheten-Überfall auf Neonazi im Chemnitzer Stadtpark läuft noch

Die Anklage wegen Vortäuschens einer Straftat steht noch aus. Die Begutachtung abgetrennter Finger und Verletzungen fließt in den Prozess ein. Ob von den „Freien Sachsen“ ausgesprochene falsche Verdächtigungen zu ahnden sind, ist unklar.

Von Beginn an hatte das Ganze eine surreale Anmutung. Allerdings mit sehr realen Bildern. Die vielen Polizisten, die im August vorigen Jahres reihenweise mit Stöcken durch Wiesen des Chemnitzer Stadtparks stapften, erinnerten an traurige Szenarien der Suche nach Todesopfern sexueller Gewalt. Was die Polizisten auf der Hundewiese am Chemnitzer...