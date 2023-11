Wärmepumpen oder Fotovoltaikanlage: Darauf sollten Hauseigentümer in Limbach-Oberfrohna bei der Energieversorgung achten

In einem Vortrag am 16. November beantwortet ein Experte aktuelle Fragen zum Thema Energienutzung. In welche Energieträger sollte man investieren?

