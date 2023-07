Wann ein Testament ungültig ist

Wenn Notare ihren Beruf mit einem Wort umschreiben müssten, würden sie von einem Übersetzer sprechen. Zumindest machen das Vinzenz Sacher und Martin Hofmann so. Die beiden Juristen haben seit Oktober 2022 die Ämter von Carmen Krause und André Kuckoreit gegenüber der Markthalle in Chemnitz übernommen, die in den Ruhestand gegangen sind.