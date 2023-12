Chemnitzer Rathaus auf dem Weg der Digitalisierung: Wie ist der Stand?

Seit Anfang des Jahres wurden 5300 Anträge per Datenleitung ins Rathaus geschickt. Besonders gut läuft die digitale Anmeldung von Hunden oder die Meldung von Missständen. Wie geht es weiter?

Vergleicht man Deutschland mit den skandinavischen Ländern, gilt die Bundesrepublik in Sachen Digitalisierung nicht gerade als „Early Adopter“, um die Fachtermini der Innovationsforschung zu bemühen. Aber es tut sich was. In Chemnitz sind mittlerweile 33 Dienstleistungen online verfügbar. So können Bürger von der Couch aus mit dem...