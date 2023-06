Warum Neukirchen die Pläne für einen Bestattungswald vorerst auf Eis legt

In der Gemeinderatsitzung in Neukirchen am Mittwoch standen eigentlich Mehrkosten für die Planung der neuen Grundschule auf der Tagesordnung. Letztlich wurde daraus eine Debatte darüber, ob die Gemeinde den Neubau finanziell stemmen kann. Manche Gemeinderäte forderten sogar einen Stopp des Projektes. Bürgermeister Sascha Thamm hält an der Planung fest.