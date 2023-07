Was bewegt Chemnitzer Jugendliche?

Chemnitz.

Uninteressierte Jugendliche? Dieses Vorurteil konnte die erste Auflage der Jugendumfrage des Netzwerks für Kultur und Jugendarbeit nicht bestätigen. Ein Großteil der 236 Jugendlichen, die sich 2021 beteiligten, gaben an, sich in ihrem Stadtteil engagieren zu wollen. Abgefragt wurde damals auch, wo sie sich gut fühlen, wo sie in ihrer Freizeit sind und welche Orte sie meiden. Die Innenstadt wurde dabei von vielen benannt. Aber vor allem ging es darum, das Gute zu benennen. Und davon hatten die Teilnehmenden eine Menge zu berichten. Der Konkordiapark ist da nur ein Beispiel.