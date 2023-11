Was macht ein Blitzer in der Chemnitzer Fußgängerzone?

Am Dienstag stand ein mobiler Blitzer dort, wo kaum Autos fahren dürfen. In den sozialen Medien wurden Unglaube und Spott geäußert. Dabei ist die Aufklärung ganz einfach.

Für gewöhnlich werden Blitzer dort erwartet, wo viel Verkehr herrscht. Dass der mobile Blitzer der Stadt Chemnitz in der Fußgängerzone steht, in der Webergasse zwischen Rathaus und Düsseldorfer Platz, überrascht. In den sozialen Medien wurden Fotos davon eifrig kommentiert. „Dämlich“ war da zu lesen oder, dass man die Geschwindigkeit...