Was wird die Kulturhauptstadt 2025 der regionalen Wirtschaft bringen?

Die IHK Chemnitz hat Wirtschaft, Stadt und Kultur auf einem Podium zusammengebracht. Am Ende zeigte sich, dass zwischen den Sätzen „Woanders ist es auch scheiße“ und „Ich wohne in einer der schönsten Städte“ kein so großer Unterschied liegen muss.

Ohne Geld aus der Wirtschaft wird die Kulturhauptstadt 2025 nicht auskommen. 7,5 Millionen Euro soll die Kulturhauptstadt gGmbH aus Sponsoring, Ticket- und Merchandising-Verkauf selbst erwirtschaften. Das ist zwar nur ein Bruchteil des Gesamtbudgets, aber dennoch eine Herausforderung. Und auch außerhalb des Kulturhauptstadt-Programms sind... Ohne Geld aus der Wirtschaft wird die Kulturhauptstadt 2025 nicht auskommen. 7,5 Millionen Euro soll die Kulturhauptstadt gGmbH aus Sponsoring, Ticket- und Merchandising-Verkauf selbst erwirtschaften. Das ist zwar nur ein Bruchteil des Gesamtbudgets, aber dennoch eine Herausforderung. Und auch außerhalb des Kulturhauptstadt-Programms sind...