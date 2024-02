Wasserschaden: Wiedereröffnung des Café Meyers in Limbach-Oberfrohna muss verschoben werden

Anfang März sollte das Café neu eröffnen. Daraus wird erstmal nichts. Der neue Inhaber Sascha Baumann bleibt dennoch optimistisch. Was möchte er zukünftig im Café Meyers anbieten?

„Willkommen im neuen, alten Café Meyers“ – unter diesem Motto wollte Sascha Baumann am 1. März das historische Café am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna wiedereröffnen. Der Plan schien aufzugehen. Die Wände sind bereits in einem gemütlichen dunklen Ton gestrichen, der alte Stuck der Café-Räume wurde neu herausgearbeitet. Die...