Wegen mangelnder Unterstützung: Chemnitzer Solarhersteller denkt über Investition in Amerika nach

Der Solarzellenhersteller Meyer Burger macht Ernst: Das Schweizer Unternehmen mit Produktionsstandorten in Freiberg und Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) baut seine Produktion in Colorado Springs (USA) aus und stoppt dafür den Ausbau in Sachsen-Anhalt. Die Entscheidung begründet Firmenchef Gunter Erfurt mit besseren Rahmenbedingungen für...