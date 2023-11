Weihnachten für alle: Limbach-Oberfrohna sucht Geschenke für Bedürftige

Die Stadt plant eine Weihnachtsfeier für sozial bedürftige Einwohner. Damit sich diese über Präsente freuen können, hofft die Stadt auf Mithilfe.

Auch in diesem Jahr findet in Limbach-Oberfrohna am 12. Dezember ab 15 Uhr in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums der Stadtkirche eine Weihnachtsfeier für sozial bedürftige Menschen statt. Damit viele Weihnachtspäckchen überreicht werden können, ist die Stadt gemeinsam mit der Kirchgemeinde Limbach-Kändler auf der Suche nach Geschenken....