Weil jede Minute zählt: Neue Rettungswache am Chemnitzer Südring geplant

Der Rettungszweckverband plant einen größeren Neubau in verkehrsgünstiger Lage im Süden der Stadt. Bislang wird die dafür vorgesehene Fläche noch ganz anders genutzt.

Die Zeiten, in denen man in Bernsdorf am Südring Blumen vom Feld pflücken kann, dürften bald vorbei sein. Nicht nur der Jahreszeit wegen, sondern grundsätzlich. Die bislang dafür genutzte Fläche gegenüber dem einstigen Rohr- und Walzwerk (heute Gewerbepark Faradit) soll in absehbarer Zeit bebaut werden. Der Rettungszweckverband...