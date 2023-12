Weil nach 50 Jahren der Garten gekündigt wurde: Mühlauerin kämpft um Gerechtigkeit

Fünf Grundstücke am Anton-Günther-Weg sollen an junge Familien verkauft werden. Sie wollen dort ihr neues Zuhause errichten. Indes wird damit eine 68-Jährige dort ihr zweites Zuhause verlieren.

Der Schnee hat Ingrid Berthold vorzeitig in die Winterpause geschickt. Fast täglich ist die 68-Jährige in ihr Gärtchen am Anton-Günther-Weg gegangen. Seit 1974 hat Familie Berthold das Grundstück in Mühlau gepachtet. Dort bauten sie Gartenhäuschen und Gewächshaus, steckten viele Stunden in die Pflege und den Anbau von Obst, Gemüse und...