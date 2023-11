„Weimar“-Konzerte erneut Thema im Limbacher Stadtrat: Oberbürgermeister möchte sich absichern

Die einen fordern eine Konzertabsage, die anderen kritisieren ein früheres Statement des OB. Dieser beruft sich auf demokratische Grundsätze. Zur Sicherheit gab es ein Telefonat mit einem Amtskollegen.

Die Debatte um zwei Konzerte der deutschsprachigen Rockband „Weimar“ Ende des Jahres in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna setzt sich fort. Gleich zu Beginn der Stadtratssitzung am vergangenen Montag wandte sich eine Einwohnerin der Stadt mit offenen Worten an das Gremium. „Ich bitte sie, das Konzert nicht stattfinden zu lassen“, sagte...