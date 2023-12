Weitere Ermittlungen nach Wohnhausbrand in Chemnitz

In der Nacht zu Donnerstag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Röhrsdorf gebrannt. Wo genau, das steht jetzt fest, die tatsächliche Ursache noch nicht.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf in der Nacht zum Donnerstag steht fest, dass das Feuer im Zimmer einer 19-Jährigen ausgebrochen war. Ermittlungen der Experten ergaben nach Informationen der Polizei vom Freitag, dass als Brandursache sowohl ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät oder eine... Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Chemnitzer Stadtteil Röhrsdorf in der Nacht zum Donnerstag steht fest, dass das Feuer im Zimmer einer 19-Jährigen ausgebrochen war. Ermittlungen der Experten ergaben nach Informationen der Polizei vom Freitag, dass als Brandursache sowohl ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät oder eine...