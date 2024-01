Weltkriegsgranaten in Lichtenau: Kritik am Zeitplan für die Sprengungen

Wann das nächste Mal ein Sperrkreis für die Vernichtung der alten Munition gezogen wird, steht noch nicht fest. Fakt ist, nach dem ersten Durchgang am 20. November sind nicht alle mit dem Ablauf an diesem Tag zufrieden.

Die Sprengungen im sogenannten Munawald in Lichtenau werden dieses Jahr fortgesetzt. Wie das Polizeiverwaltungsamt in Dresden auf Anfrage mitteilt, werde es weiterhin notwendig sein, nicht transportfähige Munition vor Ort zu zünden. Erstmals war das am 20. November 2023 erfolgt. „Bei der ersten Sprengung wurden sechs Granaten Kaliber 21 und...