Wendung im Macheten-Fall von Chemnitz: Jetzt Ermittlungen gegen angebliches Opfer

Nach einem angeblichen Überfall im Stadtpark durchsuchte die Polizei nun die Wohnung des mutmaßlichen Opfers.

Chemnitz. Im Fall des Angriffs, bei dem einem Rechtsextremisten im Chemnitzer Stadtpark von vermummten Unbekannten mit einer Machete angeblich drei Finger abgeschlagen wurden, sorgen neue Beweise für eine Wendung. Der zunächst wahrscheinliche Verdacht einer politisch motivierten Straftat hat sich laut der Soko Linx im Landeskriminalamt (LKA) nicht bestätigt. Vielmehr richten sich die Ermittlungen nun gegen das Opfer selbst - wegen Vortäuschens einer Straftat. Wegen schwerer Körperverletzung gibt es auch Ermittlungen gegen einen weiteren Beschuldigten. Laut LKA wurden die Wohnungen der beiden Donnerstag durchsucht. Sowohl Beweismittel zum aktuellen Fall als auch Diebesbeute aus einem Wohnungseinbruch stellte die Polizei sicher.

Hundertschaft suchte Finger auf Wiesen - doch wo sind sie wirklich?

Nach dem angeblich am Dienstag vorvergangener Woche am helllichten Tag stattgefundenen Überfall hatte eine Hundertschaft Polizisten auf Wiesen am benannten Tatort nach den Fingern des Opfers gesucht. Die hätten die Täter mitgenommen, behauptete der 29-jährige Rechtsextremist Alexander W. Bisher wurden im Stadtpark keine Finger gefunden. Ihr Fehlen wäre nachvollziehbar, wenn sie an ganz anderer Stelle abhanden kamen. Die Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat werfen die Frage auf, ob die schwere Körperverletzung, derer der zweite Beschuldigte nun verdächtigt wird, auch ganz anders, gegebenenfalls eher fahrlässig, geschehen sein kann, als vom Opfer behauptet. Dazu werde ermittelt, auch zu möglichen Alternativ-Fundorten der Finger, sagte LKA-Sprecher Kay Anders der „Freie Presse. (eu)