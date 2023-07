Wenn der Bürgermeister am Gartenzaun steht: Was wollen die Adorfer von ihrem Gemeindeoberhaupt wissen?

Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm ist aktuell mit seinen Gartenzaungesprächen in der Gemeinde unterwegs – zuletzt am Montag in Adorf. Dort beschäftigt vor allem ein Thema die Einwohner.

Fünf Minuten stehen Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm (Freie Wähler) und Bernd Bochmann, Ortsvorsteher von Adorf, vor dem Gasthof in Adorf, schon hat eine Einwohnerin ein Anliegen. Mit ihrem Fahrrad durchfährt sie die Baustelle vor dem Gasthof, sieht die beiden Männer, steigt spontan vom Rad und fragt interessiert, bis wann die Baustelle... Fünf Minuten stehen Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm (Freie Wähler) und Bernd Bochmann, Ortsvorsteher von Adorf, vor dem Gasthof in Adorf, schon hat eine Einwohnerin ein Anliegen. Mit ihrem Fahrrad durchfährt sie die Baustelle vor dem Gasthof, sieht die beiden Männer, steigt spontan vom Rad und fragt interessiert, bis wann die Baustelle...