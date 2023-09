Wenn der Glaube Vorschrift ist: Wie die neue Fels-Schule in Limbach-Oberfrohna um Lehrkräfte wirbt

Eine neue Schule in einer alten Fabrik: Das ist ungewöhnlich. Am Samstag ist deshalb Tag der offenen Tür. Was Besucher erwartet und warum auch ein Lehrer aus England an der Fels-Schule unterrichtet.

Dass jede Etage eine eigene Farbe hat, erleichtert den Schülern und Lehrern des Freien Evangelischen Limbacher Schulzentrums (Fels) die Orientierung. Vor einer Woche ist der Schulbetrieb in der ehemaligen Artiseda-Fabrik in Limbach-Oberfrohna angelaufen. Fragt man Schulleiterin Susanne Willuhn-Wolff fühlen sich Schüler und Lehrer in dem neuen... Dass jede Etage eine eigene Farbe hat, erleichtert den Schülern und Lehrern des Freien Evangelischen Limbacher Schulzentrums (Fels) die Orientierung. Vor einer Woche ist der Schulbetrieb in der ehemaligen Artiseda-Fabrik in Limbach-Oberfrohna angelaufen. Fragt man Schulleiterin Susanne Willuhn-Wolff fühlen sich Schüler und Lehrer in dem neuen...