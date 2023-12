Wenn der Techniker vor der Schulklasse steht: Pilotprojekt „Wirtschaft trifft Schule“ zieht erste Bilanz

Seit diesem Schuljahr unterrichten Praktiker an fünf Chemnitzer Schulen. Siemens-Techniker geben Physik in Kappel, Programmierer von FDTech-Informatik in Bernsdorf. Das Projekt soll ausgebaut werden.

Auf einer schiefen Ebene rollen kleine Metallkugeln herunter. Sebastian Grimm hebt das Brett auf einer Seite an, die Kugeln rollen schneller. „Jetzt haben wir die Spannung erhöht." Der 31-Jährige tauscht nun das glatte Brett gegen eins mit kleinen Schrauben auf der Oberfläche. Die Kugeln werden immer wieder abgebremst. „So könnt Ihr...