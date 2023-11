Wer in Burgstädt preiswürdig ist

21 Vereine haben dieses Jahr ihren Hut in den Ring geworfen. Erstmals wurden auch Nichtsportler ausgezeichnet. Was die Hintergründe sind.

Die jährliche Sportlerehrung in Burgstädt hat Tradition. Neu ist, dass dieses Jahr der Rahmen erweitert wurde. So ging der erste Preis in der Kategorie männlich an Olaf Schmidt vom lokalen Ableger des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Der 74-Jährige sei seit 1966 Mitglied des Verbandes und werde nicht müde, immer wieder Ideen...