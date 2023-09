Wie angehende Mediziner ihr Studium in Chemnitz empfinden

Clara Marx stammt aus Berlin, Maximilian Thrum aus Chemnitz. Beide studieren am Chemnitzer Klinikum Medizin. Trotz Kinderkrankheiten hat sich das Modellprojekt für sie bewährt. Nun soll daraus ein dauerhafter Studiengang werden.

Nein, sagen Clara Marx und Maximilian Thrum, als Versuchskaninchen fühlten sie sich keineswegs. Obwohl sie die Frage, wie Maximilian Thrum einräumt, nicht zum ersten Mal hören. Schließlich sind sie Teil eines Projekts, das es so in Deutschland kein zweites Mal gibt. Ein Medizinstudium, das in der meisten Zeit nicht in den Hörsälen einer...