Wie ein Café eine Siedlung in Chemnitz aus dem Dornröschenschlaf holt

Das neue Gartenstadtcafé in Gablenz knüpft an den Ursprung der gleichnamigen historischen Siedlung an. Seit einem Monat geöffnet, scheint das Konzept aufzugehen.

Einst als überaltertes Viertel abgetan, zieht die historische Gartenstadt Gablenz heute auch wieder jüngere Bewohner in ihren Bann. Vor allem Familien schätzen die Idylle und das Grün. Die historischen Wurzeln der Gartenstadtidee, die einst im England des 19. Jahrhunderts entstanden, wurden dabei nicht vergessen. Fast alle der rund 650...