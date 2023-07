Wie eine Chemnitzer Kita Mädchen und Jungen vor der Sonne schützt

Gut behütet trinken, was das Zeug hält: Das ist in der Hitze besonders wichtig, wissen Erzieherin Beate Oertel sowie Elise (links), Till (Mitte) und Levin vom Kindergarten der Sinne an der Flemmingstraße. Beate Oertel ist nach einer Schulung Sonnenschutz-Coach der Kita. Foto: Andreas Seidel