Wie es in Chemnitz mit dem Windkraft-Ausbau weitergeht

Es gibt drei Windkraftstandorte im Chemnitzer Stadtgebiet. Auf zwei Flächen sollen neue Windräder gebaut oder kleine Anlagen ersetzt werden. Der dritte Standort ist vor Ort umstritten.

Sieben Windräder drehen sich momentan auf dem Galgenberg in Rabenstein. In Zukunft dürften es mehr werden. Der Energieversorger Eins, dem momentan die vier größeren Anlagen mit einer Nabenhöhe von 107 Meter Höhe gehören, will den Windpark ausbauen. "Wir prüfen derzeit intensiv die Erweiterung des Windparks am Chemnitzer Galgenberg durch...