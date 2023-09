Wie in Til Schweigers „Honig im Kopf“: Ein Chemnitzer Ehepaar und die Diagnose Demenz

Renate und Dieter Anders lernten sich beim Federballspielen kennen. Für ein Leben lang. Bis Renate Anders nicht mehr Zuhause bleiben konnte. Wie eine Ehe im Azurit Seniorenzentrum Siegmar funktioniert.

Wenn Dieter Anders mit seiner Frau spricht, weiß er nie, was bei ihr ankommt und was nicht. „Ich erzähle ihr alles, was ich mache oder was es Neues gibt“, so der Ehemann. Aber es komme nur selten etwas zurück. Wie hinter einem unsichtbaren Schleier sitzt Renate Anders in ihrem Rollstuhl. Ihr Mann, der einige Monate jünger ist als seine...