Wie kann die Artenvielfalt in Limbach-Oberfrohna und Umgebung aufrecht erhalten werden?

Mit einem Vortrag möchte der Nabu über Möglichkeiten zur Artenvielfalt aufklären. Mitdiskutieren wird auch ein Experte aus Dresden.

Wie kann die Trendwende bei der Artenvielfalt gelingen? Dieser Frage widmet sich ein Vortrag, zu dem der Nabu-Regionalverband Erzgebirgsvorland am 12. September in Beierleins Landgasthaus in die Straße des Friedens 72 nach Callenberg einlädt. Trotz vieler Anstrengungen im Naturschutz gehe die Artenvielfalt laut dem Naturschutzbund seit...